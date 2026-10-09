Гайді Клум засмагала топлес біля басейну

Гайді Клум / © Associated Press

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53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent Гайді Клум поділилася в Instagram відвертою фотографією, на якій позувала біля басейну в Лос-Анджелесі. Вона постала перед камерою топлес, одягнувши лише чорні стринги.

На знімку модель лежить на животі, насолоджуючись сонячною погодою. Її довге світле волосся вільно спадає по спині, а поруч із нею відпочиває її собака.

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Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

«У Лос-Анджелесі спекотно», — лаконічно підписала фотографію Клум.

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Цей допис швидко привернув увагу підписників, які залишили під знімком безліч компліментів. Шанувальники захопилися зовнішністю моделі та її впевненістю в собі.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум з’явилася на показі у прозорій латексній сукні, через яку було видно білизну.

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