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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

Гайді Клум засмагала топлес біля басейну

Відома модель любить відпочинок на пляжі та завжди знаходить на це час.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

53-річна німецька супермодель, телеведуча та член журі шоу America’s Got Talent Гайді Клум поділилася в Instagram відвертою фотографією, на якій позувала біля басейну в Лос-Анджелесі. Вона постала перед камерою топлес, одягнувши лише чорні стринги.

На знімку модель лежить на животі, насолоджуючись сонячною погодою. Її довге світле волосся вільно спадає по спині, а поруч із нею відпочиває її собака.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

«У Лос-Анджелесі спекотно», — лаконічно підписала фотографію Клум.

Цей допис швидко привернув увагу підписників, які залишили під знімком безліч компліментів. Шанувальники захопилися зовнішністю моделі та її впевненістю в собі.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум з’явилася на показі у прозорій латексній сукні, через яку було видно білизну.

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