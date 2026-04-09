Гайді Клум знову з’явилась зі своїм неймовірно милим песиком на вулиці: шанувальники зірки в захваті

Цього тижня Гайді Клум замилувала шанувальників своїм новим песиком Фріцом, який зовсім нещодавно з’явився у її родині, але вже став справжньою зіркою Інтернету. Модель і відома ведуча почала регулярно брати песика з собою на знімання шоу Project Runway у Нью-Йорку, чим ще більше закохала у себе шанувальників.

Клум після завершення роботи вийшла на вулицю і йшла до машини, а Фріца несла на руках. Одягнена вона була у вишукану чорну сукню-бюстьє, прикрашену великою золотою пряжкою на грудях. З вбранням зірка поєднала золоті прикраси, зокрема масивний браслет-манжету та персні. Також золота Гайді додала у образ за допомогою взуття — взула елегантні мюлі з відкритим мисом.

«Взяла собі цього шестимісячного пухнастика Фріца. Поруч із нашою кіностудією було тимчасовий пункт прилаштування тварин, де було понад 50 собак. Упродовж дня більшість собак знайшли дім, але цей маленький скуйовджений пухнастик усе ще залишався у своїй клітці. Мені довелося трохи вмовляти чоловіка, бо я знаю, що він має рацію… Але я не могла залишити його там», — поділилася вона в дописі в Instagram.

А у перерві між роботою вона не може натішитись своїм песиком і активно публікує відео з ним у соцмережі. Маленький Фріц тепер ночує у розкішній квартирі зірки, супроводжує свою хазяйку на роботу і носить брендові ошийники.

Те що Клум взяла маленького Фраца собі викликало дуже багато позитивних емоцій у її шанувальників. Люди в захваті від цього нового члена її родини.

