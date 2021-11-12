HBO Max розкрили дату прем'єри нового "Сексу і міста" та показали трейлер

Творці серіалу розкрили головну інтригу.
Прем'єра серіалу And Just Like That...("І просто так..."), який стане продовженням "Сексу і міста", відбудеться 9 грудня 2021 року. Разом із датою прем'єри HBO Max випустив і довгоочікуваний повноцінний трейлер майбутнього шоу.
Нагадаємо, серіал And Just Like That... поверне на екрани улюблених героїнь "Сексу і міста" Керрі Бредшоу, Міранду Гоббс та Шарлотту Йорк. Саме шоу покаже життя героїнь через 20 років. Загалом у серіалі буде 10 епізодів. А ось під час роботи на вулицях Нью-Йорка герої серіалу постійно потрапляли під приціл папараці.
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