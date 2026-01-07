Гелен Міррен у вишуканій сукні з драпіруванням отримала престижну нагороду

Гелен Міррен / © Associated Press

Британську акторку Гелен Міррен нагородили в Каліфорнії престижною премією Сесіла Б. ДеМілля, яка вручається за видатний внесок у мистецтво телебачення і роботу, яка залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів. Захід відбувся перед 83-ю церемонією вручення премії «Золотий глобус».

Акторка прийшла отримувати свою відзнаку в пудрово-рожевій сукні від Stella McCartney, створеній на замовлення. Вбрання було з підплічниками та довгими рукавами, а на спідниці його прикрашали складки і драпірування.

Лук Гелен доповнила масивною прикрасою на шиї, яка включала перли, каміння та квіткові деталі дизайну. В руці вон тримала креативну сумку від Ahikoza із гламурною ручкою.

Також на заході престижну нагороду отримала акторка Сара Джессіка Паркер, а підтримати її прийшли чоловік і син.