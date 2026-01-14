ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
265
1 хв

Гелена Бонем Картер у прозорій кольоровій сукні приїхала на прем’єру фільму

Гелена Бонем Картер з’явилася на світському заході у британській столиці.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Гелена Бонем Картер

Гелена Бонем Картер / © Getty Images

59-річна акторка відвідала прем’єру фільму «Сім циферблатів» у готелі May Fair у Лондоні. Для виходу знаменитість обрала чорну квіткову сукню з поясом довжини міді з прозорої тканини, до якої підібрала лаковані черевики на платформі та шнурках.

Гелена зробила об’ємне кучеряве укладання, виразний макіяж очей і червоною помадою підкреслила губи. Також у неї у вухах були сережки з камінням, на зап’ястях годинник і кілька браслетів та червоний манікюр.

Гелена Бонем Картер / © Getty Images

Гелена Бонем Картер / © Getty Images

Цей самий захід відвідала і британська аристократка леді Амелія Віндзор. Вона теж обрала для виходу у світ чорну сукню з рюшами із напівпрозорої тканини.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

