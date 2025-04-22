Гейлі Бібер поділилась рідкісним фото з семимісячним сином Джеком

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

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28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася в Instagram милими кадрами, зробленими на Великдень. На фото вона позувала у семимісячним сином Джеком Блюзом на руках.

© Instagram Гейлі Бібер

Хлопчик був одягнений у флісовий жовтий комбінезон із принтом у вигляді блакитного кролика. Гейлі ніжно притискала сина до себе.

© Instagram Гейлі Бібер

«Ця Великдень і Великдень рік тому», — написала Бібер під знімками і додала фото, зроблене минулого року, коли вона ще була вагітна. Дівчина позувала в сарафані в клітку і підтримувала рукою живіт.

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© Instagram Гейлі Бібер

Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» обрано на честь батька Джастіна Бібера Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — посилання на музичну складову життя Джастіна.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер відвідала захід Vogue. Вона одягла бежеве вбрання від французького Модного дому Schiaparelli. Це була приталена сукня із золотим халтером-ланцюжком. Образ Гейлі доповнила мюлями від цього ж бренду.

Хейлі Бібер і Кендалл Дженнер / © Getty Images