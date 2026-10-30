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- Шоу-бізнес
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Гейлі Бібер позувала у стрингах і блискучих колготках
Зірка у сміливому образі знялася у новій рекламі.
Гейлі Бібер продемонструвала сміливий образ у новій рекламній кампанії італійського бренду Calzedonia. 29-річна модель і засновниця косметичного бренду Rhode поділилася серією фотографій в Instagram, на яких зробила ставку на тренд відмови від штанів.
Для знімання Гейлі обрала прозорі чорні колготки зі сріблястими блискучими смужками, які ефектно переливалися на світлі. Під них модель одягла чорні стринги, а верхню частину образу склав обтислий чорний топ з відкритими плечима.
Монохромний ансамбль підкреслив фігуру Бібер, а головним акцентом стали мерехтливі колготки.
Також дівчина приміряла ефектний мереживний кетсьют.
Нагадаємо, раніше для Calzedonia знялася дружина футболіста Кріштіану Роналду.