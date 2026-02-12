ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
291
1 хв

Гейлі Бібер прийшла на прем’єру "Буремного перевалу" в абсолютно прозорій мереживній сукні

Американська красуня не втратила нагоди одягнути «голу» сукню.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Тренд на прозорі сукні продовжує своє існування і не збирається відходити на другий план, що нам продемонструвала Гейлі Бібер. Модель прийшла на австралійську прем’єру фільму «Буремний перевал» у провокаційному мереживі.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Вона одягла чорний ансамбль із прозорої тканини у квіткові візерунки, який обтискав фігуру та неймовірно її підкреслював, а також чудово вписувався у тематику заходу, наповненого естетикою готичного романтизму.

Сукня мала глибоке декольте, розкльошену спідницю та вирізи з боків. Також вбрання прикрашали розкльошені манжети і лаконічні рюші на ліфі.

Образ Гейлі доповнила взуттям від Saint Laurent, розпустила волосся і зробила яскравий макіяж з персиковою помадою на губах.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Також захід відвідала і головна зірка фільму «Буремний перевал» Марго Роббі, яка вийшла до фотографів у сукні від бренду Ashi Studio. У її сукні був структурований корсет, який підкреслював талію, а також легкі шари тюлю та витончені романтичні деталі, які відсилали до вікторіанської естетики.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

