Гейлі Бібер сходила до ресторану з Джастіном після його виступу на чемпіонаті світу

Гейлі і Джастін Бібери / © Getty Images

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Гейлі Бібер помітили з чоловіком Джастіном Бібером у Нью-Йорку в неділю ввечері, лише через кілька годин після завершення святкувань, присвячених фіналу Чемпіонату світу з футболу. Пару сфотографували під час прибуття до ресторану The Corner Store.

Для своєї появи вона обрала ефектний образ від Dior, який сьогодні має такий самий актуальний вигляд, як і того року, коли цю сукню лише презентували на подіумі. Сукня була вінтажною, адже належить до колекції осінь-зима 2005, а створив її Джон Гальяно. Виготовлена вона з розкішного бордового шовку і прикрашена квітковим візерунком.

Гейлі і Джастін Бібери / © Getty Images

Мереживне оздоблення підкреслювало глибокий виріз у формі серця, а тонкі бретелі й приталений ліф додавали сукні спокусливості. Гейлі доповнила вбрання мюлями від The Row та чорними окулярами у трендовій оправі.

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Нагадаємо, що під час 11-хвилинної перерви Джастін виступив з гітарою і виконав пісню Everything Hallelujah. Це досить повільна, ніжна пісня, яка змусила багатьох сумніватися, чому артист вирішив виконати її на фіналі Чемпіонату світу з футболу, адже вона на фоні інших здалася досить нудною.

Джастін Бібер / © Associated Press

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