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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

Гейлі Бібер сходила до ресторану з Джастіном після його виступу на чемпіонаті світу

Ймовірно, зіркова пара святкувала завершення футбольного дійства.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Гейлі і Джастін Бібери

Гейлі і Джастін Бібери / © Getty Images

Гейлі Бібер помітили з чоловіком Джастіном Бібером у Нью-Йорку в неділю ввечері, лише через кілька годин після завершення святкувань, присвячених фіналу Чемпіонату світу з футболу. Пару сфотографували під час прибуття до ресторану The Corner Store.

Для своєї появи вона обрала ефектний образ від Dior, який сьогодні має такий самий актуальний вигляд, як і того року, коли цю сукню лише презентували на подіумі. Сукня була вінтажною, адже належить до колекції осінь-зима 2005, а створив її Джон Гальяно. Виготовлена вона з розкішного бордового шовку і прикрашена квітковим візерунком.

Гейлі і Джастін Бібери / © Getty Images

Гейлі і Джастін Бібери / © Getty Images

Мереживне оздоблення підкреслювало глибокий виріз у формі серця, а тонкі бретелі й приталений ліф додавали сукні спокусливості. Гейлі доповнила вбрання мюлями від The Row та чорними окулярами у трендовій оправі.

Нагадаємо, що під час 11-хвилинної перерви Джастін виступив з гітарою і виконав пісню Everything Hallelujah. Це досить повільна, ніжна пісня, яка змусила багатьох сумніватися, чому артист вирішив виконати її на фіналі Чемпіонату світу з футболу, адже вона на фоні інших здалася досить нудною.

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
275
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