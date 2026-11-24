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- Шоу-бізнес
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Гейлі Бібер скопіювала один з найвідоміших образів Керолін Бессетт-Кеннеді
Стиль Бессетт-Кеннеді продовжує надихати сучасних знаменитостей навіть через 27 років після її смерті.
Трендсеттерка Гейлі Бібер надихнулася стилем покійної Керолін Бессетт-Кеннеді. Американська багатійка скопіювала образ модної ікони для участі в саміті DealBook Summit, організованому виданням The New York Times.
Засновниця бренду Rhode, яка нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя, з’явилася у жакеті Yohji Yamamoto з коміром-стійкою та ґудзиками, який як і Бессетт-Кеннеді скомбінувала з кремовою спідницею-олівцем.
Бібер, яка під час бізнес-заходу розповідала про свою косметичну компанію вартістю мільярд доларів, доповнила образ чорними туфлями-човниками. Волосся вона залишила розпущеним, додавши його обручем теж у стилі Керолін Бессетт-Кеннеді.
1998 року Керолін носила такий же образ на благодійному заході Robin Hood Foundation, однак стилізувала цей комплект інакше. Також Бессетт-Кеннеді зібрала своє світле волосся в елегантний пучок.
Цікаво, що комплект Бессетт-Кеннеді був виставлений на аукціоні найвідоміших предметів гардероба ікони моди на початку цього року. Хоча його вартість попередньо оцінювали в межах від 2000 до 3000 доларів, зрештою лот продали за 12 500 доларів.
Представник Гейлі Бібер повідомив журналу Vogue, що її образ не був узятий із гардероба Бессетт-Кеннеді. Однак очевидно, що Гейлі захоплюється мінімалістичним стилем дружини Джона Ф. Кеннеді-молодшого. Нещодавно вона також відтворила один із її образів, одягнувши сукню Cerruti, адаптовану за дизайном Narciso Rodriguez, яку покійна ікона стилю обрала для репетиційної вечері перед своїм весіллям 1996 року.