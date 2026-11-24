Гейлі Бібер / © Getty Images

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Трендсеттерка Гейлі Бібер надихнулася стилем покійної Керолін Бессетт-Кеннеді. Американська багатійка скопіювала образ модної ікони для участі в саміті DealBook Summit, організованому виданням The New York Times.

Засновниця бренду Rhode, яка нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя, з’явилася у жакеті Yohji Yamamoto з коміром-стійкою та ґудзиками, який як і Бессетт-Кеннеді скомбінувала з кремовою спідницею-олівцем.

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Гейлі Бібер / © Getty Images

Бібер, яка під час бізнес-заходу розповідала про свою косметичну компанію вартістю мільярд доларів, доповнила образ чорними туфлями-човниками. Волосся вона залишила розпущеним, додавши його обручем теж у стилі Керолін Бессетт-Кеннеді.

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1998 року Керолін носила такий же образ на благодійному заході Robin Hood Foundation, однак стилізувала цей комплект інакше. Також Бессетт-Кеннеді зібрала своє світле волосся в елегантний пучок.

Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Цікаво, що комплект Бессетт-Кеннеді був виставлений на аукціоні найвідоміших предметів гардероба ікони моди на початку цього року. Хоча його вартість попередньо оцінювали в межах від 2000 до 3000 доларів, зрештою лот продали за 12 500 доларів.

Представник Гейлі Бібер повідомив журналу Vogue, що її образ не був узятий із гардероба Бессетт-Кеннеді. Однак очевидно, що Гейлі захоплюється мінімалістичним стилем дружини Джона Ф. Кеннеді-молодшого. Нещодавно вона також відтворила один із її образів, одягнувши сукню Cerruti, адаптовану за дизайном Narciso Rodriguez, яку покійна ікона стилю обрала для репетиційної вечері перед своїм весіллям 1996 року.

Гейлі Бібер / фото: Instagram/danixmichelle

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