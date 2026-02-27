Гейлі Бібер у пишній сукні блиснула оголеними сідницями

Гейлі Бібер у Vogue Australia / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера — Гейлі Бібер - стала головною зіркою нового випуску австралійської редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона позувала в рожевій шубі Mugler, її волосся розпущене, а на обличчі — макіяж у природних відтінках.

На фото авторства Луїджі Мурену і Янго Генці зірка позувала в цікавих луках: у топі у вигляді бабки від Blumarine, жакеті та прозорій спідниці з чокером від Tom Ford, у шкіряній куртці та розшитих бісером трусах від Versace тощо.

На одному зі знімків Гейлі позувала в пишній сукні Vetements, поділ якої вона підняла і блиснула оголеними сідницями.

В інтерв’ю журналу зірка розповіла про свій бізнес, кар’єру, хейт і материнство.

«Чесно кажучи, мені здається, що легше ніколи не стає. Завжди складно справлятися з такою кількістю галасу, такою кількістю сторонніх думок і поглядів, і постійно бути під чиїмось впливом. Усе це, звісно, минає саме собою, але це ніколи не робить ситуацію менш напруженою або менш болючою», — розповіла Гейлі про критику в Мережі.

«Я щодня дізнаюся щось нове про те, як бути мамою і його мамою. Але, гадаю, найважливіший урок, який я від нього засвоїла, — це вміння відпустити ситуацію і змиритися з тим, що я вчуся бути батьком і мамою, і прийняти той факт, що я не знаю, що роблю. Це гарний урок — з ним усе буде добре, і ми зможемо вчитися разом, день за днем», — сказала зірка про свого сина Джека.

«Коли я думаю про стиль і натхнення, я звертаюся до людей, які, як мені здається, сформували культуру. Я думаю про таких людей, як принцеса Діана. Люди тягнулися до неї, тому що любили її, і її стиль був таким вираженням її самої. Те ж саме я відчуваю і стосовно Ріанни. Люди люблять її, і її стиль — це таке відображення її самої й того, хто вона є», — відповіла Гейлі на запитання про те, де вона черпає натхнення.

«Чесно кажучи, я почуваюся найщасливішою, коли знаходжуся зі своєю сім’єю, з чоловіком, із сином. Саме тоді я почуваюся найціліснішою — коли моя сім’я сповнена, і ми разом», — відповіла Бібер на запитання, коли вона відчуває щастя.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер одягла провокативну сукню на світський захід. Зірка була дуже вишуканою і гламурною, коли вийшла на червону доріжку балу Vogue Australia 2026 у Сіднейському оперному театрі.