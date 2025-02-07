Хейтерам на зло: Лілі Коллінз, яка вперше стала мамою, показала фото з донькою

Нещодавно 35-річна акторка та зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік – 41-річний режисер Чарлі Макдавелл – стали вперше батьками. Їхня донька Туве Джейн народилася за допомогою сурогатного материнства.

Про це розповіла сама Лілі у себе в Instagram, висловивши подяку сурогатній мамі та всім, хто їх у цьому підтримав. Проте після оголошення про народження доньки пара зіткнулася з хвилею критики – їх засуджували за рішення скористатися послугами сурмами. Акторка ніяк не коментувала це, а її чоловік закликав не поширювати негатив щодо їх новонародженої доньки.

Лілі продовжує мовчати і публікує фото з Туве. На нових знімках вона знята з малюком на руках. "Режим мами" — так підписала кадр зірка.

Чарлі теж показав фото із донькою, але підписав як "режим тата".

Зазначимо, Лілі та Чарлі розпочали свої стосунки 2019 року, а вже у вересні 2021-го одружилися. Для обох Туве стала першою дитиною.

Раніше, нагадаємо, Лілі Коллінз з'явилася на прем'єрі мюзиклу у Лондоні. Дівчина вийшла на червону доріжку в гламурному довгому вечірньому вбранні від Модного дому Vivienne Westwood. Це була довга сукня зі стразами, опущеними плечима та драпіруванням. Також спідницю вбрання прикрашав дуже високий розріз, що відкривав ноги і дозволяв розглянути її лаконічні босоніжки на підборах Manolo Blahnik.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

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