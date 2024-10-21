Хейтерам на зло: топмодель Адріана Ліма показала, як скидала зайву вагу

Бразилійку звинувачують у використанні популярного зараз серед селебріті препарату для схуднення.

43-річна бразильська топмодель Адріана Ліма нещодавно взяла участь у камбек-шоу Victoria's Secret. На її повернення як легендарного "ангела" на подіум чекали всі шанувальники популярного бренду білизни.

Перший її образ включав чорну білизну зі стразами, а також гламурний костюм із болеро та лосинами.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Другий лук Адріани був червоного кольору. Модель продемонструвала на подіумі мереживний пен'юар.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Усіх здивувала фізична форма бразилійки, адже вона сильна схудла. Хтось запідозрив Ліму у використанні популярного зараз серед селебріті препарату для діабетиків, який сприяє стрімкому зниженню маси тіла, а також зверненні до послуг пластичних хірургів.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Адріана не коментує такі чутки. Однак у Instagram показала серію знімків та відео, на яких вона знята під час своїх високоінтенсивних тренувань.

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А в інтерв'ю Vogue Spain вона сказала: "Після третіх пологів я багато тренувалася, потім займалася силовими вправами та кардіо. А ще я люблю інфрачервоні сауни, намагаюся ходити тричі на тиждень. Якщо я займаюся спортом, то це для себе, бо це робить мене щасливою. До того ж у моїй сім'ї неймовірна генетика".

Нагадаємо, раніше Адріана Ліма завітала на вечірку після грандіозного камбек-шоу Victoria's Secret. Модель одягла на захід чорну оксамитову мінісукню на одне плече. У вбрання була також оригінальна бретелька, а ось доповнила вона свій лук чорними капроновими колготками, слінгбеками та золотим клатчем-коробкою.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

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