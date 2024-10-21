Хейтерам на зло: топмодель Адріана Ліма показала, як скидала зайву вагу

Бразилійку звинувачують у використанні популярного зараз серед селебріті препарату для схуднення.
43-річна бразильська топмодель Адріана Ліма нещодавно взяла участь у камбек-шоу Victoria's Secret. На її повернення як легендарного "ангела" на подіум чекали всі шанувальники популярного бренду білизни.
Перший її образ включав чорну білизну зі стразами, а також гламурний костюм із болеро та лосинами.
Другий лук Адріани був червоного кольору. Модель продемонструвала на подіумі мереживний пен'юар.
Усіх здивувала фізична форма бразилійки, адже вона сильна схудла. Хтось запідозрив Ліму у використанні популярного зараз серед селебріті препарату для діабетиків, який сприяє стрімкому зниженню маси тіла, а також зверненні до послуг пластичних хірургів.
Адріана не коментує такі чутки. Однак у Instagram показала серію знімків та відео, на яких вона знята під час своїх високоінтенсивних тренувань.
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А в інтерв'ю Vogue Spain вона сказала: "Після третіх пологів я багато тренувалася, потім займалася силовими вправами та кардіо. А ще я люблю інфрачервоні сауни, намагаюся ходити тричі на тиждень. Якщо я займаюся спортом, то це для себе, бо це робить мене щасливою. До того ж у моїй сім'ї неймовірна генетика".
Нагадаємо, раніше Адріана Ліма завітала на вечірку після грандіозного камбек-шоу Victoria's Secret. Модель одягла на захід чорну оксамитову мінісукню на одне плече. У вбрання була також оригінальна бретелька, а ось доповнила вона свій лук чорними капроновими колготками, слінгбеками та золотим клатчем-коробкою.
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