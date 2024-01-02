Хейтерам назло: топмодель Адріана Ліма показала, який вигляд мала у 15 років

Бразилійка поділилася архівним знімком.
42-річну бразильську модель та екс"ангела" Victoria's Secret Адріану Ліму останнім часом часто звинувачують у зловживанні філерами та пластикою обличчя. Щоб довести, що не вдавалася по допомогу до пластичних хірургів, вона показувала свої фото без макіяжу.
А щоб ні в кого не залишилося сумнівів, опублікувала знімок, на якому вона знята у 15 років. На старому полароїдному фото Ліма позує у білому світшоті та з усмішкою на обличчі. На фото стоїть відмітка "1,77" – мабуть, це зріст моделі.
Нагадаємо, бразильська супермодель Адріана Ліма відвідала прем'єру фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв" у Лос-Анджелесі. Вихід цього фільму відбувся через 11 років після релізу першої частини цієї медіафраншизи. На червоній доріжці Ліма з'явилася у сукні від бренду Ferragamo з колекції осінь-зима 2023 року.
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