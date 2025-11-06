ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
92
Гід осіннім стилем від Сідні Свіні: акторка продемонструвала п'ять трендових образів

Американська красуня влаштувала справжній показ мод у Нью-Йорку, де зараз проводить час, просуваючи свої нові проєкти.

Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні неодноразово фотографували папараці в різних образах, які вона демонструвала під час своїх виходів на вулицю. Кожен з луків акторки — гід з осіннього стилю.

На інтерв’ю для розважальної програми «Шоу Дрю Беррімор» Свіні обрала костюм від Markgong з весняної колекції 2025 року. Вбрання включало сукню-олівець і жакет, обидва були прикрашені ґудзиками. У руці вона несла чорну сумку з короткими ручками, а на очі одягла окуляри від Prada.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Потім дівчину помітили в замшевій сукні-сорочці Miu Miu епохи 2000-х років у шоколадно-коричневому кольорі, яку вона доповнила шоколадною сумкою Miu Miu і гостроносими чобітьми.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Один з образів був нетиповим для Сідні — вона з’явилася в джинсах-кльош, які носила в поєднанні з коричневою курткою і невеликою сумкою від Miu Miu. На її очах знову були окуляри від Prada, але в коричневому кольорі.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Продемонструвала Сідні й пальто з хутряним коміром. Це був виріб від Ermanno Scervino з колекції осінь-зима 2025. Акторка поєднала це осіннє вбрання з туфлями чорного кольору від Jimmy Choo і стильною сумкою Burberry.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Один з образів, який здивував, поєднував у собі хутряну жилетку скандального бренду Brunello Cucinelli, яку Сідні носила з блузою й укороченими штанами з вельветової тканини. Також того дня вона доповнила лук коричневими чобітьми з текстурної шкіри.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

92
