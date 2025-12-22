Гіларія Болдвін з’явилася у сукні з надто малим ліфом, а її чоловік пофарбувався у блондина

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Реклама

Гіларія Болдвін відвідала свою власну вечірку з нагоди запуску обкладинки журналу Gurus, для якої вона позувала. Захід відбувся в Нью-Йорку, а прийшла на нього багатодітна матір у бежевый довгій атласній сукні.

Вбрання було прямим і на тонких бретельках, але його ліф був замалим для грудей знаменитості, тому вигляд загальний образ Гіларії був не дуже вдалим і мав трохи дивний вигляд. Сукню вона носила у поєднанні із туфлями золотого кольору та лаконічними прикрасами.

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Також підтримати Гіларію прийшов її чоловік Алек Болдвін. 67-річний актор дуже здивував, адже з’явився у зовсім новому іміджі — його волосся було пофарбоване у світлий відтінок.

Реклама

Гіларія та Алек Болдвіни / © Getty Images

Нагадаємо, що Гіларія та Алек разом від 2011 року. Вони одружилися 2012 року і мають сімох спільних дітей.