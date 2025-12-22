ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Гіларія Болдвін з’явилася у сукні з надто малим ліфом, а її чоловік пофарбувався у блондина

Неочікуваний вигляд зіркової пари привернув багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гіларія Болдвін

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін відвідала свою власну вечірку з нагоди запуску обкладинки журналу Gurus, для якої вона позувала. Захід відбувся в Нью-Йорку, а прийшла на нього багатодітна матір у бежевый довгій атласній сукні.

Вбрання було прямим і на тонких бретельках, але його ліф був замалим для грудей знаменитості, тому вигляд загальний образ Гіларії був не дуже вдалим і мав трохи дивний вигляд. Сукню вона носила у поєднанні із туфлями золотого кольору та лаконічними прикрасами.

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Також підтримати Гіларію прийшов її чоловік Алек Болдвін. 67-річний актор дуже здивував, адже з’явився у зовсім новому іміджі — його волосся було пофарбоване у світлий відтінок.

Гіларія та Алек Болдвіни / © Getty Images

Гіларія та Алек Болдвіни / © Getty Images

Нагадаємо, що Гіларія та Алек разом від 2011 року. Вони одружилися 2012 року і мають сімох спільних дітей.

Алек та Гіларія Болдвін на заходах (7 фото)

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Associated Press

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Алек та Гіларія Болдвін / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie