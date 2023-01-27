"Хімія" між Дженніфер Лопес і Джошем Демелом на знімальному майданчику комедії "Нестримне весілля"

Весілля - це справжній стрес. Поринувши в організацію свята, наречені занадто зациклюються на святкових деталях: квіткові композиції, музика, сукня, хто з ким сидить... Часто молодята настільки заклопотані вирішенням цих питань, що втрачають себе.

Саме так і відбувається з парою головних героїв стрічки "Нестримне весілля", проте уже невдовзі всі весільні клопоти летять шкереберть. Головну роль у фільмі зіграла Дженніфер Лопес, яка також була продюсеркою картини. Її партнером по знімальному майданчику став відомий актор Джош Демел.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

Фільм розповідає про Дарсі і Тома, які дочекалася грандіозного дня свого весілля на екзотичному острові, де зібралися всі їхні близькі. Однак плани руйнуються. З героями трапляється багато несподіванок, але саме вони роблять спільний шлях таким веселим. Знімання комедії відбувалися у мальовничій Домініканській Республіці.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

"Мені справді сподобався сценарій. Дотепні діалоги та впізнавані для всіх сцени із життя. Я була у захваті від ідеї взяти участь у зніманнях романтичного комедійного бойовика, адже ще ніколи не знімалася у таких проєктах", - розповіла Джей Ло.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

Цікаво, що стрічка перевертає догори ногами звичні гендерні ролі: замість стереотипної нареченої, що божеволіє над організацією весілля, на екранах постає такий наречений. Головна героїня - це жінка, яка боїться зобов'язань і не впевнена в самій ідеї шлюбу. Дарсі кохає свого нареченого Тома, але вагається, чи це те, чого хоче вона. Хоча сама вона - адвокатка, яка бореться за права інших. Та коли справа доходить до того, чого хоче вона, Дарсі не ставить власні бажання в пріоритет.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

Дженніфер Лопес і Джош Демел зіграли свої ролі з очевидною "хімією" на екрані. Актори давно знають одне одного, тож змогли використати свій звʼязок, щоб якнайправдивіше показати стосунки Дарсі і Тома. Джен і Джош, з’явившись на знімальному майданчику разом, одразу розуміли одне одного з пів слова і сміялись, як пара, яка вже давно разом.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

"Співпраця з Дженніфер - один з найяскравіших моментів моєї кар'єри. Вона чудова партнерка. Дженніфер мислить як режисерка, має фізичну підготовку професійної танцівниці та неймовірний талант акторки. Те, що вона привносить у фільм як акторка і продюсерка, - незрівнянно", - поділився режисер фільму Джейсон Мур.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

У фільмі також зʼявляється актор і володар премії "Гремі" - Ленні Кравіц, який грає Шона, сексуального колишнього нареченої. Матір нареченого зіграла Дженніфер Кулідж.

Кадри з фільму "Нестримне весілля"/Kinomania LLC

Романтично-комедійний фільм "Нестримне весілля" вже показують на великих українських екранах.

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