Г’ю Джекман вийшов у світ із Саттон Фостер — заради неї актор пішов від дружини після 27 років шлюбу

Актор і його нова кохана відвідали фестиваль AFI в Лос-Анджелесі.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер

Г'ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

57-річний Г’ю Джекман відвідав прем’єру фільму «Пісня любові», в якому зіграв головну роль. На червону доріжку він уперше вийшов зі своєю коханою — 50-річною акторкою і зіркою Бродвею Саттон Фостер.

Пара позувала обійнявшись і усміхалася. Захід відбувся в межах фестивалю Американського інституту кіномистецтва в Лос-Анджелесі.

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Джекман вибрав традиційний образ — білу сорочку, краватку, чорний костюм і лофери. Саттон Фостер одягла сукню-комбінацію довжиною до підлоги з чорного шовкового атласу, яку доповнила клатчем, кількома прикрасами і лаконічною зачіскою. Макіяж акторки був простим і практично невидимим.

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Нагадаємо, що з Фостер Джекман познайомився під час роботи над бродвейським мюзиклом. Він закрутив з нею роман, коли був одружений з Деборрою-Лі Фернесс. Дружина дізналася про це і подала на розлучення, після 27 років шлюбу. Згодом і Фостер оголосила про розрив із чоловіком.

Г’ю Джекман і його колишня дружина Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

Г’ю Джекман і його колишня дружина Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

