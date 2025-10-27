Г'ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

57-річний Г’ю Джекман відвідав прем’єру фільму «Пісня любові», в якому зіграв головну роль. На червону доріжку він уперше вийшов зі своєю коханою — 50-річною акторкою і зіркою Бродвею Саттон Фостер.

Пара позувала обійнявшись і усміхалася. Захід відбувся в межах фестивалю Американського інституту кіномистецтва в Лос-Анджелесі.

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Джекман вибрав традиційний образ — білу сорочку, краватку, чорний костюм і лофери. Саттон Фостер одягла сукню-комбінацію довжиною до підлоги з чорного шовкового атласу, яку доповнила клатчем, кількома прикрасами і лаконічною зачіскою. Макіяж акторки був простим і практично невидимим.

Г’ю Джекман і Саттон Фостер / © Associated Press

Нагадаємо, що з Фостер Джекман познайомився під час роботи над бродвейським мюзиклом. Він закрутив з нею роман, коли був одружений з Деборрою-Лі Фернесс. Дружина дізналася про це і подала на розлучення, після 27 років шлюбу. Згодом і Фостер оголосила про розрив із чоловіком.