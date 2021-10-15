Хижа штучка: Сальма Гаєк з'явилася в ефектному леопардовому костюмі

Акторка показала, як носити хижий принт і водночас бути незрівнянною.

Кінозірка Сальма Гаєк потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Коли прямувала на знімання нового випуску шоу Jimmy Kimmel Show. Акторка прийшла на програму, заради реклами нового супергеройського фільму "Вічні", в якому зіграла одну з головних ролей.

Сальма Гаєк / Getty Images

Для своєї появи в ефірі Сальма вибрала дуже екстравагантне вбрання — леопардовий штанний костюм з лампасами від бренду Elie Saab з колекції Pre-Fall 2021, який поєднала з шифоновою блузою. Образ 55-річна акторка доповнила лаконічною прямою зачіскою, матовою помадою насиченого кольору і чорними туфлями на дуже високій платформі.

Сальма Гаєк / Getty Images

Фільм "Вічні" знімається студією Marvel, а в головній ролі, крім Гаєк, з'явиться ще й Анджеліна Джолі.

Вічні — раса суперлюдей. Вони створили розумне життя на Землі, але водночас протягом тисячі років ховалися від людей і таємно захищали їх від девіантів. Останні події і дії Таноса змусили їх вийти на світло.

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