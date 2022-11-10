Хизується ефектними луками: Кайлі Дженнер проводить час у Нью-Йорку

У минулі вихідні власниця косметичної компанії та зірка реалітішоу, 25-річна Кайлі Дженнер, прилетіла до Нью-Йорка. Спочатку дівчину відвідала захід CFDA Fashion Awards у "голій" сукні від культового бренду, а потім була помічена на шопінгу зі старшою сестрою.

Мабуть, у "Великому яблуку" молода мільярдерка вирішила затриматися, адже її вже кілька разів бачили у місті у гламурних луках.

Спочатку Кайлі помітили на прогулянці з другом – візажистом Аріелем Техадою. Вони у супроводі охорони сходили на шопінг у магазин Hermès. На Кайлі тоді був теплий трикотажний ромпер у бежевому відтінку, який вона поєднала із чорною курткою від бренду Raf Simons, туфлями-човниками та чорною сумкою. Волосся дівчина розпустила, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнер та Аріель Техада / Фото: Getty Images

Пізніше Кайлі сфотографували дорогою на вечерю до ресторану Carbone. На красуні було міні та строката блуза від бренду Prabal Gurung, які вона поєднала з босоніжками Gianvito Rossi та міні-сумкою від Coperni.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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