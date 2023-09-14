Хизується ідеальною фігурою: зірка реаліті показала фото у леопардовому купальнику

Емма Ернан часто ділиться з фоловерами світлинами з відпочинку.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram чергову порцію пікантних знімків із відпустки. Вона влаштувала імпровізований фотосет у басейні на тлі моря.

Цього разу білявка позувала на камеру у стильному леопардовому купальнику з ліфом без бретельок, скріпленим металевим кільцем.

Емма Ернан/Instagram

Ернан похизувалася бездоганною фігурою, пласким животом і стрункими ногами.

Волосся Емма зібрала у високий пучок, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у бежевій оправі і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Емма Ернан/Instagram

На одному з фото дівчина постала з келихом білого вина. А на іншому – позувала разом із подругою у коричневому бікіні, яка теж має чудову фігуру.

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, минлого разу Емма Ернан продемонстурвала фігуру у чорному бікіні.

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