Хизується ідеальною фігурою: зірка реаліті показала фото у леопардовому купальнику

Емма Ернан часто ділиться з фоловерами світлинами з відпочинку.
Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram чергову порцію пікантних знімків із відпустки. Вона влаштувала імпровізований фотосет у басейні на тлі моря.
Цього разу білявка позувала на камеру у стильному леопардовому купальнику з ліфом без бретельок, скріпленим металевим кільцем.
Ернан похизувалася бездоганною фігурою, пласким животом і стрункими ногами.
Волосся Емма зібрала у високий пучок, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у бежевій оправі і прикрасила вуха сережками-кільцями.
На одному з фото дівчина постала з келихом білого вина. А на іншому – позувала разом із подругою у коричневому бікіні, яка теж має чудову фігуру.
Нагадаємо, минлого разу Емма Ернан продемонстурвала фігуру у чорному бікіні.
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