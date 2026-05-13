Гламурна білявка: Майка Монро у срібній сукні з лелітками сяяла на відкритті Каннського кінофестивалю
Зірка фільму «Спогади про нього» гламурним вбранням підкреслила струнку фігуру.
Зірка романтичної драми «Спогади про нього» — Діллон Монро Баклі, більш відома як Майка Монро, відвідала церемонію відкриття Каннського кінофестивалю та опинилася у центрі уваги.
Білявка вийшла на червону доріжку у гламурному аутфіті. На ній була срібна сукня по фігурі, повністю розшита лелітками, від Ashi Studio. Вбрання мало квадратний виріз і невеликий шлейф.
Акторка зібрала волосся у пучок, зробила макіяж із коричневою помадою та рожевими рум’янами і нюдовий манікюр. Лук вона завершила гарними прикрасами з діамантами.
