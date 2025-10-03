ТСН у соціальних мережах

Гламурна і красива: Кайлі Дженнер у срібній сукні з торочкою сходила на показ мод

Американська знаменитість відвідала Тиждень моди в Парижі.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Getty Images

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ одного з найшанованіших і найрозкішніших брендів фешнсвіту — Модного дому Schiaparelli, заснованого Ельзою Скіапареллі. Креативний директор марки Деніел Розберрі презентував публіці колекцію на сезон весна-літо 2026.

Серед гостей показу з’явилася бізнесвумер і зірка реалітішоу Кайлі Дженнер.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

28-річна знаменитість прийшла підтримати на показі свою старшу сестру — Кендалл — яка брала участь у дефіле. Кайлі одягла гламурну срібну сукню на бретельках і з красивою торочкою.

Кожен крок Кайлі в цій сукні вбивав наповал, адже сукня неймовірно сяяла. Доповнила цей образ дівчина сріблястими мюлями, клатчем, укладанням в голлівудському стилі, а також макіяжем.

Кайли Дженнер / © Getty Images

З’являється на модному шоу цього бренду Дженнер вже не вперше. Вона також відвідувала демонстрацію колекцій 2023-го і 2024 років. Кожне підібране нею вбрання для цих заходів привертало увагу. Наприклад, на презентацію кутюрної колекції вона одягнула гламурне вбрання з декольте і вуаль на обличчя. Ну і, звісно ж, не можна не згадати її вбрання з величезною головою лева.

Образи зірки реалітішоу Кайлі Дженнер (31 фото)

