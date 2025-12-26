ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Гламурна і розкішна: Кім Кардашян одягла на різдвяну вечірку вінтажну сукню відомого бренду

Вбранню, яке вона носила, було близько 30 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Телезірка прибула на щорічну різдвяну вечірку своєї родини у вінтажному вбранні від культового бренду Thierry Mugler. Її сукня була вперше представлена у колекції бренду 1986 року.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Вбрання виконане із сріблястої тканини і складалося із кількох частин: корсетного топа і довгої спідниці-русалки. Корсет та спідниця були прикрашені пухнатою обробкою чорного кольору і з вкрапленнями срібла.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Лук Кардашян доповнила масивними діамантовими сережками у вухах, браслетами-манжетами на зап’ястях та яскравим макіяжем. А ось волосся зірка вклала у нетипову для себе високу зачіску прикрашену косою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_1 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie