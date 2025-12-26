Гламурна і розкішна: Кім Кардашян одягла на різдвяну вечірку вінтажну сукню відомого бренду

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Телезірка прибула на щорічну різдвяну вечірку своєї родини у вінтажному вбранні від культового бренду Thierry Mugler. Її сукня була вперше представлена у колекції бренду 1986 року.

Вбрання виконане із сріблястої тканини і складалося із кількох частин: корсетного топа і довгої спідниці-русалки. Корсет та спідниця були прикрашені пухнатою обробкою чорного кольору і з вкрапленнями срібла.

Лук Кардашян доповнила масивними діамантовими сережками у вухах, браслетами-манжетами на зап’ястях та яскравим макіяжем. А ось волосся зірка вклала у нетипову для себе високу зачіску прикрашену косою.

