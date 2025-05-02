Гламурна та ошатна: Наташа Ліонн на прем'єрі другого сезону серіалу "Покерфейс"

Наташа Ліонн / © Associated Press

Реклама

Перед камерами 46-річна Наташа Ліонн позувала з ніг до голови одягнена у Valentino. Її вбрання було розроблено модельєром Алессандро Мікеле, який тепер обіймає посаду креативного директора цього бренду.

Її сукня була попилясто-зеленого відтінку і повністю розшита бісером у візерунок серце, на талії її прикрашав великий шовковий бант, а також Наташа одягла накидку, яка була виконана з такої самої тканини і декорована.

© Associated Press

Її гламурний та ошатний образ доповнили окуляри на очах, масивні прикраси, бежева сумка та туфлі на високій платформі.

Реклама

Підтримати її на заході прийшла давня подруга — акторка Клеа Дюваль, яка теж зіграла в одному з епізодів серіалу. Вона з’явилася перед камерами в чорному костюмі. Відомо, що також у одній із серій з’явиться ще одна близька подруга Наташі — Мелані Лінскі.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press