Гламурна Єва Лонгорія у сукні з лелітками і торочкою прийшла на відкриття галереї

Єва Лонгорія / © Associated Press

Реклама

Акторка Єва Лонгорія стала однією із найяскравіших зірок галавечора присвяченого відкриттю галереї Девіда Геффена в межах Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — найбільшого художньому музею на західному узбережжі США.

Вона обрала сукню улюбленого дизайну і стилю — гламурне довге вбрання декороване безліччю леліток, які неймовірно сяяли. Її сукня була рожево-фіолетового відтінку і мала приталений силует, який ідеально підкреслював фігуру.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Відсутність бретельок у січні підкреслила плечі Єви, а грайливості та цікавості вбранню додала торочка на спідниці, через яку також можна було роздивитись туфлі на платформі, якими акторка доповнила цей образ.

Реклама

Звісно Лонгорія не змогла не додати до вечірнього ансамблю і коштовності, тому зупинила свій вибір цього разу на діамантовому кольє та сережках, з грушеподібними каменями.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Однак сукню такого відтінку акторка обирає не вперше. Нагадаємо, що восени минулого року вона також також відвідала щорічний галаконцерт Музею Академії кіно у вбранні від Elie Saab з прозорими вставками і шлейфом, яку прикрашали лелітки.

Єва Лонгорія / © Associated Press