Гламурно і дуже шикарно: Емілі Блант сяяла перед фотографами у вбранні червоного кольору

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант продемонструвала шикарний образ на заході в Беверлі-Гіллз, коли прийшла на прем’єру фільму «Незламний». 42-річна акторка одягла червону сукню, від якої перехоплювало подих.

Вбрання Блант було від Модного дому Elisabetta Franchi — обтисла довга сукня з американською проймою, яку повністю прикрашали червоні лелітки і бісер.

Емілі Блант / © Associated Press

Сукня ідеально підкреслювала її фігуру, обтискаючи кожен сантиметр тіла, а також красиво сяяла у світлі фотокамер і софітів.

Емілі доповнила гламурний вечірній лук не менш ефектними прикрасами від De Beers — браслетами з діамантами і сережками. Волосся Блант було зібране в романтичну зачіску-хвіст з легкими і трохи недбалими локонами.

Емілі Блант / © Associated Press

Раніше акторка також продемонструвала гарну сукню на заході, що проводився на честь презентації цієї картини, але в Берліні. Емілі вийшла на фотокол у сукні від бренду David Koma, яка включала два кольори — чорний і бежевий.