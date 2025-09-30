- Дата публікації
Гламурно і дуже шикарно: Емілі Блант сяяла перед фотографами у вбранні червоного кольору
Актриса обрала для заходу розкішну сукню, яка привертала загальну увагу.
Емілі Блант продемонструвала шикарний образ на заході в Беверлі-Гіллз, коли прийшла на прем’єру фільму «Незламний». 42-річна акторка одягла червону сукню, від якої перехоплювало подих.
Вбрання Блант було від Модного дому Elisabetta Franchi — обтисла довга сукня з американською проймою, яку повністю прикрашали червоні лелітки і бісер.
Сукня ідеально підкреслювала її фігуру, обтискаючи кожен сантиметр тіла, а також красиво сяяла у світлі фотокамер і софітів.
Емілі доповнила гламурний вечірній лук не менш ефектними прикрасами від De Beers — браслетами з діамантами і сережками. Волосся Блант було зібране в романтичну зачіску-хвіст з легкими і трохи недбалими локонами.
Раніше акторка також продемонструвала гарну сукню на заході, що проводився на честь презентації цієї картини, але в Берліні. Емілі вийшла на фотокол у сукні від бренду David Koma, яка включала два кольори — чорний і бежевий.