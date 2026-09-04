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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Глое Кардашян не змогла стримати емоцій у перший день навчання свого сина Татума

Зірка розчулилася, спостерігаючи за тим, як її 4-річний син пішов до початкової школи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Глое Кардашян з дітьми

Глое Кардашян з дітьми / © Instagram Глої Кардашян

Для 42-річної учасниці реаліті-шоу та бізнес-леді Глое Кардашян цей день став особливо важливим, адже хлопчик уперше пішов до навчального закладу. Водночас її 8-річна донька Тру пішла до третього класу.

Глое Кардашян з дітьми / © Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян з дітьми / © Instagram Глої Кардашян

З цієї нагоди вона влаштувала вдома святкову фотозону з повітряними кульками пастельних відтінків, олівцями та іншими шкільними прикрасами.

/ © Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

Татум із сестрою позували перед шкільною дошкою з написом «Перший день у школі». До цього важливого дня хлопчик був одягнений у білу сорочку з чорним краваткою та чорні шорти. Тру з’явилася у шкільному вбранні — білій сорочці та темно-синьому светрі.

Діти Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Діти Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян з дітьми / © Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян з дітьми / © Instagram Глої Кардашян

«Я справді не розумію, як ми до цього дійшли… Я така вдячна за кожен етап, але, Боже мій… як же швидко все пролітає… Як мені трохи уповільнити цей темп?» — емоційно написала Кардашян, зізнаючись, що не може повірити, як швидко ростуть її діти. Вона також зазначила, що кожен із них по-своєму особливий, і подякувала долі за можливість переживати разом із ними такі важливі моменти.

Донька Тру Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Донька Тру Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Діти Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Діти Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

Публікацію Глое прокоментувала її мама Кріс Дженнер. Вона підтримала доньку та назвала її «найчудовішою мамою».

Зазначимо, Глое Кардашян виховує 4-річного сина Татума та 8-річну доньку Тру разом із колишнім коханим, баскетболістом Трістаном Томпсоном.

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян у мінісукні, окулярах та діамантових прикрасах потрапила в об’єктив папараці.

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