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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Глое Кардашян у бікіні здивувала шанувальників своїм схудненням і засвітила підкачаний прес

Зірка похизувалась спортивною фігурою.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Глое Кардашян

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

40-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен — Глое Кардашян поділилася в Instagram знімками, на яких позувала в компанії своїх дітей — 7-річної доньки Тру та 2,5-річного сина Тейтума, батьком яких є баскетболіст Трістан Томпсон.

/ © Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

/ © Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

Проте найбільше шанувальників зацікавила фігура зірки. Помітно, що Глое схудла, а на її тілі промальовується прес. Дівчина була одягнена в бікіні з принтом у вигляді вишень та білі кросівки. Підписники написали їй багато компліментів під фото. Однак були й ті, хто запідозрив Глое у використанні для схуднення популярного препарату для лікування цукрового діабету.

/ © Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

/ © Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

Раніше, нагадаємо, своєю схудлою фігурою здивувала реперша Lizzo. Вона продемонструвала найепатажніший образ на церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Реперша була в обтислій сукні без бретельок і з драпіруванням з кутюрної колекції осінь-зима 2024 року бренду Robert Wun, яка підкреслила її фігуру, що змінилася. Поділ наряду був темно-винного відтінку та плісований.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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