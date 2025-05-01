Глое Кардашян у бікіні здивувала шанувальників своїм схудненням і засвітила підкачаний прес

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян

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40-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен — Глое Кардашян поділилася в Instagram знімками, на яких позувала в компанії своїх дітей — 7-річної доньки Тру та 2,5-річного сина Тейтума, батьком яких є баскетболіст Трістан Томпсон.

© Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

Проте найбільше шанувальників зацікавила фігура зірки. Помітно, що Глое схудла, а на її тілі промальовується прес. Дівчина була одягнена в бікіні з принтом у вигляді вишень та білі кросівки. Підписники написали їй багато компліментів під фото. Однак були й ті, хто запідозрив Глое у використанні для схуднення популярного препарату для лікування цукрового діабету.

© Instagram Глої Кардашян

© Instagram Глої Кардашян

Раніше, нагадаємо, своєю схудлою фігурою здивувала реперша Lizzo. Вона продемонструвала найепатажніший образ на церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

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© Associated Press

Реперша була в обтислій сукні без бретельок і з драпіруванням з кутюрної колекції осінь-зима 2024 року бренду Robert Wun, яка підкреслила її фігуру, що змінилася. Поділ наряду був темно-винного відтінку та плісований.

© Associated Press