"Хочемо показати світу Україну": Святослав Вакарчук збирає для кліпу гарні фото Батьківщини від підписників

Артист просить фоловерів долучитися до створення кліпу і поділитися гарними знімками і відео різних куточків мирної України.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив в Instagram, що цієї пятниці, 22 квітня, вийде його кавер на одну відому світову пісню. Докладніше про це він пообіцяв розповісти потім.

А наразі артист попросив фоловерів поділитися з його командою гарними знімками різних куточків мирної України. Найкращі з них потраплять у кліп на кавер нового треку.

"Ми хочемо запросити вас до створення відео на неї (пісню – прим.ред.), і показати світу Україну, яку ми так любимо - красиву, мирну, усміхнену, а не розбиту, зґвалтовану та палаючу у вогні. Красивих людей, міста та природу. Ту красиву Україну, яку ми захищаємо щосекунди і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги.

Хочемо попросити вас про контент для кліпу. Викладайте фото та відео вашої особистої красивої України з хештегом #UAsoBeautiful у соціальні мережі або надсилайте файли на video@hronica.com.

До професійний фотографів та операторів прохання надсилати відео одразу на мейл - video@hronica.com", - написав Вакарчук.

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