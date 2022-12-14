"Хочеться тебе погодувати": переможниця "Холостяка-11" показала фігуру у рожевому бікіні

Анна Богдан виклала фото з відпустки, яку вона проводить у теплих краях.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram світлини зі свого відпочинку у Домініканській республіці.

На одному фото красуня позує біля пальми. Одягнена вона у рожеве бікіні, яке підкреслило її струнку фігуру. Волосся її заплетене в африканські кіски, а на обличчі – сонцезахисні окуляри.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Коли вирішила максимально злитися з місцевим краєвидом", - підписала знімок дівчина.

У коментарях підписиники зазначають, що Аня має дуже худий вигляд.

"Одне бажання – хочеться, Анічко, тебе погодувати", "Чому ви така худа?", "Погодуйте її хто-небудь", "Жах. У вас що анорексія? Аню, це вже перебор", "Аню, чесно вам кажу - так не гарно, не худніть", - написали вони.

На іншій світлині Богдан продемонструвала фігуру у бірюзово-синій білизні. Позувала вона перед дзеркалом у номері готелю.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Читайте також: