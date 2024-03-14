"Хочу медаль": Вікторія Бекхем на милицях прийшла до офісу

49-річна співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем нещодавно внаслідок нещасного випадку у спортзалі зламала ногу. Але це не заважає їй вести активне соціальне життя та продовжувати працювати над своїми колекціями. У рамках Паризького тижня моди нової колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 свого однойменного бренду вона навіть виходила на подіум на двох милицях.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Віккі показала кілька селфі з офісу, куди вона прийшла також на милицях. На одному з фото вона знята у прозорій сукні з рюшами на подолі з колекції весна-літо 2024 року свого бренду.

Вікторія Бекхем прийшла в офіс, незважаючи на перелом ноги. / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

А на іншому – у худі та легінсах і з ортезом на нозі. "Так, я дійсно хочу отримати медаль", — жартома написала Бекхем, швидше за все, маючи на увазі те, що вона продовжує працювати незважаючи ні на що.

Вікторія Бекхем прийшла в офіс, незважаючи на перелом ноги. / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показувала, як лікує перелом на нозі. І це нетрадиційні методи.

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