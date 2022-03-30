"Хочу, щоб у моїй країні перестали гинути люди": супермодель Сніжана Онопко тяжко переживає війну в Україні

"Хочу, щоб у моїй країні перестали гинути люди": супермодель Сніжана Онопко тяжко переживає війну в Україні

Сніжана Онопко входить до десятки найуспішніших моделей світу.

Модель зараз знаходиться в Амстердамі. У коментарі Таблоіду Сніжана розповіла, як важко вона переживає те, що зараз відбувається в Україні, плаче щодня і не може спати.

У своєму Instagram вона розміщує фотографії та відео зруйнованих міст, поранених людей, вибухів та пожеж, щоб 5 мільйонів її передплатників з усього світу дізналися правду.

Сніжана Оного народилася у Сєвєродонецьку, після закінчення школи переїхала до Києва і потім зробила блискучу кар'єру на Заході. Вона неодноразово з'являлася на обкладинках провідних глянсових журналів, брала участь у показах легендарних Будинків моди, рекламних кампаніях люксових косметичних брендів.

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