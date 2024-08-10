Ходили тримавшись за руки: Стівен Спілберг на відпочинку з сім'єю в Італії

Оскароносний режисер просто прогулювався з дружиною вулицею.
Схоже, що 77-річний американський режисер має традицію — проводити відпустку з сім'єю в Італії. Минулого року знаменитість помітили із дружиною Кейт Кепшоу у Портофіно під час прогулянки, а зараз вони проводять час там усією родиною.
Спілберга заскочили папараці, коли він прогулювався з дружиною, сином, доньками та онучками вуличками стародавнього міста. Сім'я трималася за руки, обіймалася, а на фотографів реагувала лише усмішками.
Всі вони були одягнені у легкі літні вбрання. Стівен і Кейт також одягли головні убори та сонцезахисні окуляри. А Італії вони святкували день народження дочки Кейт від першого шлюбу Джесіки Кепшоу – зірки серіалу "Анатомія Грей".
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