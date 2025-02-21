Ходить на світські вечірки з собакою: Демі Мур помітили в Голлівуді з її найкращим другом

62-річна голлівудська акторка з'явилася на вечері з нагоди запуску колекції Crate&Barrel від дизайнера інтер'єру Брігітти Романек у Голлівуді.

Мур обрала для такого камерного заходу скромне вбрання, оскільки поєднала сірий джемпер із стильною смугастою сорочкою та широкими сірими джинсами. Також на акторці були туфлі молочного кольору та кілька прикрас. Макіяж вона зробила лаконічний і без яскравих акцентів, а своє довге красиве волосся просто розпустила.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Однак прийшла на захід вона не сама, а знову в компанії свого маленького песика, якого звуть Пілаф. Цю малечу їй подарувала дочка. З собакою Демі практично нерозлучна і ходить на всі заходи і позує на червоних доріжках. Якось акторка навіть приходила із собакою на Модний показ Dior та сиділа у першому ряду шоу.

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