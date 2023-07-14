Ходить на тусовки без мами: дочка Міли Йовович відвідала паті журналу Vogue

Старша дочка Міли Йовович та Пола Андерсона – Евер – відвідала світський захід у Лондоні.
15-річна Евер Андерсон була запрошена на вечірку Vogue x autoportrait у Chiltern Firehouse у Лондоні, організовану головним редактором видання Едвардом Енніфулом.
Дівчина одягла коктейльну молочно-білу сукню довжини міді від Miu Miu, доповнивши вбрання ніжно-рожевими сатиновими туфлями від цього ж бренду на підборах. Густе каштанове волосся Евер було розпущене, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила губи блиском.
Також на вечірці з'явилася британська співачка Ріта Ора та американська модель Емілі Ратаковскі. Обидві красуні вибрали вбрання чорних кольорів для появи на публіці.
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