Ходить на тусовки з мамою: Ілон та Мей Маск на вечірці з нагоди Геловіна у Нью-Йорку

Мільярдер вирішив, що ліпшої компанії для вечірки, ніж мати, просто не знайти.
У Нью-Йорку відбулася 21 щорічна вечірка супермоделі та телеведучої Гайді Клум, на яку вона традиційно запросила знаменитих гостей. Сама винуватиця святкування вбралася величезним черв'яком.
Серед зірок заходу був і скандальний мільярдер Ілон Маск, проте якщо після історії з Twitter можна було припустити, що він знову хайпуватиме, однак Маск віддав перевагу скромному образу самурая в червоних обладунках.
Згідно з сайтом елітного магазину костюмів Abracadabra NYC, костюм Маска є набором шкіряних обладунків "Чемпіон диявола", а продається він за ціною 7500 доларів.
Компанію багатію на цій вечірці склала його 74-річна мати Мей Маск. Письменниця та світська левиця також була одягнена в костюм, але більше в її образі дивував макіяж, адже губи Мей були прикрашені стразами.
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