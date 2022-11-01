Ходить на тусовки з мамою: Ілон та Мей Маск на вечірці з нагоди Геловіна у Нью-Йорку

Мільярдер вирішив, що ліпшої компанії для вечірки, ніж мати, просто не знайти.

У Нью-Йорку відбулася 21 щорічна вечірка супермоделі та телеведучої Гайді Клум, на яку вона традиційно запросила знаменитих гостей. Сама винуватиця святкування вбралася величезним черв'яком.

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Серед зірок заходу був і скандальний мільярдер Ілон Маск, проте якщо після історії з Twitter можна було припустити, що він знову хайпуватиме, однак Маск віддав перевагу скромному образу самурая в червоних обладунках.

Згідно з сайтом елітного магазину костюмів Abracadabra NYC, костюм Маска є набором шкіряних обладунків "Чемпіон диявола", а продається він за ціною 7500 доларів.

Костюм Ілона Маска

Компанію багатію на цій вечірці склала його 74-річна мати Мей Маск. Письменниця та світська левиця також була одягнена в костюм, але більше в її образі дивував макіяж, адже губи Мей були прикрашені стразами.

Ілон та Мей Маск / Фото: Associated Press

Мей Маск / Фото: Getty Images

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