Ходять чутки: Тейлор Свіфт виходить заміж

32-річна американська співачка побралася з британським актором.

У західних ЗМІ з'явилася інформація, що Тейлор Свіфт заручилася зі своїм коханим – британським актором Джо Елвіном, з яким вона у стосунках понад 5 років. Свої стосунки пара приховує. Про це повідомляє видання Life & Style Magazine із посиланням на власні джерела.

Тейлор Свіфт / Associated Press

Джо Елвін / Associated Press

Чутки про їхні заручини почали ширитися ще в січні, коли Тейлор і Джо були у романтичній подорожі до Корноулла.

Пара цю інформацію поки що не коментувала.

До речі, Джо відомий за ролями у фільмах "Фаворитка", "Дві королеви" та "Останній лист від твого коханого". А цьогоріч у прокат вийде стрічка "Зірки опівдні" та серіал "Розмови з друзями", в яких знявся Елвін.

Джо Елвін / Associated Press

Джо також бере участь у творчості коханої. Він виступив співавтором кількох треків Тейлор із її альбомів Folklore та Evermore.

Нагадаємо, в особистому житті Тейлор було чимало романів. Вона зустрічалася з Томом Гіддлстоном, Кельвіном Гаррісом, Гаррі Стайлсом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Джоном Маєром та Джейком Джілленголом.

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