Ходять чутки: Тейлор Свіфт виходить заміж

32-річна американська співачка побралася з британським актором.
У західних ЗМІ з'явилася інформація, що Тейлор Свіфт заручилася зі своїм коханим – британським актором Джо Елвіном, з яким вона у стосунках понад 5 років. Свої стосунки пара приховує. Про це повідомляє видання Life & Style Magazine із посиланням на власні джерела.
Чутки про їхні заручини почали ширитися ще в січні, коли Тейлор і Джо були у романтичній подорожі до Корноулла.
Пара цю інформацію поки що не коментувала.
До речі, Джо відомий за ролями у фільмах "Фаворитка", "Дві королеви" та "Останній лист від твого коханого". А цьогоріч у прокат вийде стрічка "Зірки опівдні" та серіал "Розмови з друзями", в яких знявся Елвін.
Джо також бере участь у творчості коханої. Він виступив співавтором кількох треків Тейлор із її альбомів Folklore та Evermore.
Нагадаємо, в особистому житті Тейлор було чимало романів. Вона зустрічалася з Томом Гіддлстоном, Кельвіном Гаррісом, Гаррі Стайлсом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Джоном Маєром та Джейком Джілленголом.
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