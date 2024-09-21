Холістичний підхід, лазер і SMAS-технології: топ-5 процедур у сучасній косметології

Останніми роками індустрія краси в Україні стрімко розвивається. Це повʼязано з інноваційними технологіями обладнання, стресовим і нестабільним ритмом життя людей, а також схильністю до здорового способу життя.

Єлизавета Куртяк, засновниця мережі клінік MediSkin, розповіла про зміни у бʼюті-індустрії в Україні та тренди, які варто очікувати в майбутньому.

Загальні тенденції в Україні

Косметологія, превент-ейджинг, лікування патологій шкіри, пігментація чи розацеа переходить у стадію, коли ми використовуємо все більш холістичний підхід. Пацієнти починають розуміти, що обличчя знаходиться не окремо від тіла, а всі процеси, які ми можемо спостерігати у дзеркалі, відображають стан організму в цілому. Отже, потрібно працювати з усім організмом. Ця тенденція дуже активно проявляється останній рік. По-перше, уже помітно, як в косметологічних клініках все більше зʼявляються нутрицевтики, нутриціологи та дієтологи. Також впродовж останнього року помітний розвиток лазерних фототехнологій і агресивних процедур, які мають швидкий результат. Це спонукає пацієнтів звертатись до апаратної косметології.

ТОП-5 процедур, на які варто звернути увагу

Лазерне SWT IPL видалення судинних зірочок, лікування розацеа та почервонінь шкіри

Ця проблема дійсно є актуальною останні кілька років і щороку на неї страждають все більше чоловіків та жінок, особливо на фоні стресу. Процедура SWT IPL ​​працює ефективно, тому що є якісні лазерні технології, які чітко потрапляють у ціль. Чудовий результат можна побачити навіть за одну процедуру.

Лікування пігментації

Пігментація – це складний дефект шкіри, однак вже розроблені протоколи, які показали довготривалий та хороший результат. Лікування відбувається у кілька етапів, які взаємодоповнюють одне одного.

Перший етап – це припинення утворення нового меланіну. Те, що ми бачимо на поверхні як пігментацію, є лише ознаками, які зʼявляються згодом. Насамперед потрібно лікувати пігментацію припиненням вироблення нового меланіну та профілактувати появу неприємних ознак пігментації.

Наступний крок – прибирання судинної сітки лазерною терапією. Це дозволяє лікарям запобігти подальшому прогресуванню пігментації та її повторній появі.

Завершальний етап – припинення утворення меланіну за допомогою домашніх засобів, які назначаються індивідуально у певному комплексі і підсилюють один одного. Після лазерної терапії й видалення судинної сіточки та частини пігментації додатково використовуються технології IPL для покращення стану шкіри та усунення залишкових ознак.

SMAS-технології

В українок найбільше виражений C-деформаційний тип старіння. Це проявляється в опущенні всіх тканин, обличчя має трішки втомлений вигляд. Ці проблеми вирішують за допомогою безопераційного ліфтингу і такими технологіями, як фокусований ультразвук чи радіохвильові методики. Вони використовуються, щоб профілактувати такі опускання тканини та лікувати уже наявні проблеми. Ця процедура є однією з найдорожчих на ринку, але дає дуже потужний результат. Тому, попри вартість, SMAS-технології мають велику популярність.

Антицелюлітні процедури

Ці технології досягли високого рівня за останні кілька років. Целюліт – проблема, яку не виправити лише косметичними засобами, дієтою чи спортом. Ключем до успіху є комплексний підхід. Якщо йдеться саме про процедури, то добре впораються апаратні технології. Через ефективний результат попит на ці процедури зростає все більше.

Оскільки целюліт – це не лише зовнішня проблема, варто звернути увагу на весь організм, щоб досягти успішних результатів. Тому косметологи пропонують пацієнтам лімфодренажні та бальнеологічні процедури, а такожі безазотну кріосауну.

Перед початком лікування пацієнти проходять біоімпедансометрію, а лікарі визначають рівень рідини в організмі, жирової та мʼязової тканини, щоб зрозуміти з чого розпочати. Часто до лікування целюліту спочатку вводяться лімфодренажні практики, щоб вивести рідину та прибрати набряки. Після такої підготовки можна переходити до теплових методик. Якщо стадія целюліту досить серйозна, використовуються мікроголкові методики з подаванням дуже високої температури всередину голками.

Целюліт зазвичай спостерігається тільки на певних ділянках, тому радіохвильові методики мають перевагу, оскільки їх можна застосовувати точково на відміну від лімфодренажу, який завжди застосовується цілісно на все тіло.

Фізіопроцедури

Процедури, які незначною інтенсивністю, але на постійній основі, дають класний довготривалий результат. Найпопулярнішою з них є Korean glow – процедура, яка містить фізіодогляд з мікротоками, фотодинамічною терапією та догляд з різною відновлювальною фармацевтикою. Процедура робить шкіру гладенькою та еластичною.

Які процедури будуть у тренді

Однозначно протримається холістичний підхід і все більше обертів набиратимуть фізіопроцедури. Також до нас йдуть тенденції, про які зараз говорить весь світ і над чим працюють науковці. Йдеться саме про мікробіом шкіри. Є факт, що молодість, здоровʼя та якість шкіри залежить від стану нашого кишківника. Це відчувається вже сьогодні, тому ми на власному прикладі бачимо, як діагностика мікробіому стає все більшою. Навіть, маючи пігментації, лікуванні висипань чи розацеа люди все більше будуть звертатись до лікування цих патологій саме через відновлення мікробіому. Першочергово відбуватиметься заміна певних засобів в домашньому догляді. Наприклад, ті засоби, які несприятливо впливали на мікробіом будуть зникати з поличок.

Через наслідки війни, такі як порушення сну і здорового режиму харчування, популярність також отримають всі процедури, які повʼязані з дефектами шкіри саме через стрес.

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