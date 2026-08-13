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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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241
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1 хв

Голлі Беррі позувала у прозорій в’язаній сукні напередодні свого 60-річчя

Відома акторка готується найближчими днями відсвяткувати свій ювілей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» та «Еммі» — Голлі Беррі— напередодні знаменної дати вирушила у тропічну подорож разом зі своїм нареченим, музикантом Ваном Гантом.

Вона опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з відпочинку. На знімках зірка позувала в ефектній чорній в’язаній сукні з глибоким декольте та сонцезахисних окулярах на тлі тропічної рослинності.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

«60, я йду…», — підписала публікацію Голлі.

Раніше Беррі вже розповідала, що планує відсвяткувати ювілей під час особливої подорожі. «Хто ж вирушає в чергову подорож на честь дня народження?! Цього разу — лише я та мій чоловік!» — написала акторка, опублікувавши фотографію з валізою. До цього вона разом із Гантом відпочивала на Фіджі, де вже заздалегідь відсвяткувала своє 60-річчя. Однак, найімовірніше, у неї заплановано ще одне святкування.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Беррі зізнається, що зовсім не боїться наближення 60-річчя. Навпаки, вона зазначає, що зараз почувається краще, ніж будь-коли, а вік вважає лише цифрою.

Нагадаємо, що раніше Голлі Беррі у яскравому вбранні з принтом та мереживом потрапила в об’єктиви папараці.

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