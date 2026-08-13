- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 1 хв
Голлі Беррі позувала у прозорій в’язаній сукні напередодні свого 60-річчя
Відома акторка готується найближчими днями відсвяткувати свій ювілей.
Акторка, продюсерка, лауреатка «Оскара», «Золотого глобуса» та «Еммі» — Голлі Беррі— напередодні знаменної дати вирушила у тропічну подорож разом зі своїм нареченим, музикантом Ваном Гантом.
Вона опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з відпочинку. На знімках зірка позувала в ефектній чорній в’язаній сукні з глибоким декольте та сонцезахисних окулярах на тлі тропічної рослинності.
«60, я йду…», — підписала публікацію Голлі.
Раніше Беррі вже розповідала, що планує відсвяткувати ювілей під час особливої подорожі. «Хто ж вирушає в чергову подорож на честь дня народження?! Цього разу — лише я та мій чоловік!» — написала акторка, опублікувавши фотографію з валізою. До цього вона разом із Гантом відпочивала на Фіджі, де вже заздалегідь відсвяткувала своє 60-річчя. Однак, найімовірніше, у неї заплановано ще одне святкування.
Беррі зізнається, що зовсім не боїться наближення 60-річчя. Навпаки, вона зазначає, що зараз почувається краще, ніж будь-коли, а вік вважає лише цифрою.
Нагадаємо, що раніше Голлі Беррі у яскравому вбранні з принтом та мереживом потрапила в об’єктиви папараці.