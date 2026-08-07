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- Шоу-бізнес
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Голлі Беррі у компанії коханого відсвяткувала своє 60-річчя на тиждень раніше
Західні зірки часто святкують свої дні народження заздалегідь, і відома акторка не стала винятком.
Акторка, продюсерка, лауреатка премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Еммі» — Голлі Беррі— опублікувала у своєму Instagram серію фотографій із відпустки на екзотичних островах. Разом зі своїм коханим — музикантом Ваном Гантом — вона відпочиває на Фіджі, звідки публікує барвисті фото.
На одному зі знімків було зображено торт, на якому напис вітав акторку з 60-річчям, так само як і вишивка на покривалі на ліжку в номері готелю.
Цікаво, що Голлі святкує свій день народження лише 14 серпня. У західній культурі немає прикмет і забобонів про те, що передчасне привітання або святкування можуть «вкрасти роки» або «принести нещастя», тому знаменитості часто відзначають свої дні народження заздалегідь.
Нагадаємо, що раніше, на тиждень раніше, свій день народження відсвяткувала топмодель Міранда Керр.