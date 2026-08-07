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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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2080
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Голлі Беррі у компанії коханого відсвяткувала своє 60-річчя на тиждень раніше

Західні зірки часто святкують свої дні народження заздалегідь, і відома акторка не стала винятком.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Акторка, продюсерка, лауреатка премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Еммі» — Голлі Беррі— опублікувала у своєму Instagram серію фотографій із відпустки на екзотичних островах. Разом зі своїм коханим — музикантом Ваном Гантом — вона відпочиває на Фіджі, звідки публікує барвисті фото.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі та Ван Гант / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі та Ван Гант / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

На одному зі знімків було зображено торт, на якому напис вітав акторку з 60-річчям, так само як і вишивка на покривалі на ліжку в номері готелю.

Торт для Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Торт для Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

/ © Instagram Голлі Беррі

© Instagram Голлі Беррі

Цікаво, що Голлі святкує свій день народження лише 14 серпня. У західній культурі немає прикмет і забобонів про те, що передчасне привітання або святкування можуть «вкрасти роки» або «принести нещастя», тому знаменитості часто відзначають свої дні народження заздалегідь.

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі та Ван Гант / © Instagram Голлі Беррі

Голлі Беррі та Ван Гант / © Instagram Голлі Беррі

Нагадаємо, що раніше, на тиждень раніше, свій день народження відсвяткувала топмодель Міранда Керр.

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