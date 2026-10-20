Голлі Беррі в елегантному штанному костюмі приїхала до суду, де її хочуть позбавити опіки над сином

Ван Гант та Голлі Беррі / © Getty Images

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Вони прибули на слухання щодо опіки. У понеділок 13-річний син Голлі Беррі та її колишнього чоловіка Олів'є Мартінеса дав свідчення, які тривали майже чотири години. Слухання проходило у рамках розгляду клопотання про видачу судової заборони, пов'язаної із звинуваченнями у домашньому насильстві.

Акторка, яку Мартінес звинуватив у жорстокому поводженні з їхнім сином Масео, прибула до Вищого суду Лос-Анджелеса у супроводі своїх адвокатів та нареченого, Вана Ганта.

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Ван Гант і Голлі Беррі / © Getty Images

Беррі була одягнена в штанний костюм графітового кольору, чорну блузку і взута в чорні туфлі на підборах. У руках Голлі несла велику сумку, а на її обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

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Мартінес прибув до суду разом із сином Масео та своїми юристами.

Адвокат Олів'є, Патрік Багдасеріанс, в ексклюзивному коментарі для Page Six у понеділок заявив: «Олів'є — чудовий батько. Він дуже дбайливий і бажає своєму синові лише найкращого».

Суддя Шеллі Кауфман розпочала слухання з того, що викликала Масео для надання свідчень. Вона розпорядилася, щоб решта залишила залу суду — це було зроблено для того, щоб свідчення підлітка залишилися конфіденційними. Масео давав свідчення загалом майже чотири години. Під час обідньої перерви підліток був спокійний та задоволений, спілкуючись із батьком перед тим, як повернутися до дачі свідчень.

Під час засідання суду він не спілкувався зі своєю матір'ю Голлі Беррі. Слухання ще не завершено і, можливо, продовжиться у вівторок.

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Олів'є Мартінес / © Getty Images

Раніше Олів'є Мартінес домігся винесення тимчасової судової заборони, що обмежує контакти Голлі Беррі з сином, приводом стала його заява про те, що 26 вересня вона напала на їхнього сина.

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