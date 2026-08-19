Голлівудська городниця Памела Андерсон показала врожай зі своїх грядок

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

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59-річна Памела Андерсон продовжує звикати до життя далеко від голлівудського гламуру і все більше часу приділяє садівництву. Акторка показала підписникам свого Instagram результати своєї праці та похизувалася овочами та ягодами, які виростила на власному городі.

На опублікованих знімках зірка продемонструвала два кошики з урожаєм. В одному з них зібрані картопля, буряк, солодкий перець, синя картопля та довгасті баклажани. У другому кошику опинилися свіжа морква та полуниця.

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Врожай Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Судячи з усього, Андерсон воліє вирощувати різноманітні культури й не обмежується звичними овочами. Особливу увагу привертає синя картопля — цей незвичайний сорт помітно вирізняється серед інших плодів.

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Врожай Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Акторка вже не раз розповідала про свою любов до садівництва. Вирощування власних овочів та ягід стало для неї частиною спокійнішого способу життя, якого вона дотримується поза межами звичної світської метушні.

Тепер Андерсон може похизуватися не лише успішною кар’єрою в кіно, а й цілком значним врожаєм з власного городу. А судячи з кількості овочів у кошиках, роботи на її городі було чимало.

Нагадаємо, Памела Андерсон відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському місті Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості. На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город і сад .

Троянди з саду Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

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