"Холостячка-2": хто залишить проєкт у новому випуску

Голосуємо за чоловіка, якого у новому випуску, на вашу думку, Злата Огнєвіч відправить додому.
Цієї п'ятниці, 15 жовтня, в ефір вийде п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". За серце головної героїні – Злати Огнєвіч, бореться 10 чоловіків. Ось ці учасники:
Пропонуємо вам проголосувати за того чоловіка, який, на вашу думку, залишить проєкт у п'ятому випуску.
Нагадаємо, смілива Огнєвіч знялася у пікантній фотосесії, в якій вона позувала без бюстгальтера. Світлини співачка показала у соцмережі.
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