"Холостячка-2": хто залишить проєкт у новому випуску

"Холостячка-2": хто залишить проєкт у новому випуску

Голосуємо за чоловіка, якого у новому випуску, на вашу думку, Злата Огнєвіч відправить додому.

Цієї п'ятниці, 15 жовтня, в ефір вийде п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". За серце головної героїні – Злати Огнєвіч, бореться 10 чоловіків. Ось ці учасники:

Роман Васильєв / Instagram Холостяк СТБ

Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ

Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ

Андрій Хветкевич / Instagram Холостяк СТБ

Вінченцо Дулепа / Instagram Холостяк СТБ

Дмитро Шевченко / Instagram Холостяк СТБ

Влад Ясько / Instagram Холостяк СТБ

Олександр Борзенко / Instagram Холостяк СТБ

Олег Плахотнюк / Instagram Холостяк СТБ

Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Пропонуємо вам проголосувати за того чоловіка, який, на вашу думку, залишить проєкт у п'ятому випуску.

Instagram Холостяк СТБ

Нагадаємо, смілива Огнєвіч знялася у пікантній фотосесії, в якій вона позувала без бюстгальтера. Світлини співачка показала у соцмережі.

Читайте також:

"Холостячка-2": з ким з чоловіків попрощалася Злата Огнєвіч

Чоловіки у захваті: "Холостячка" Злата Огнєвіч у напівпрозорому комбінезоні пристрастно станцювала на сцені

У жовтій мінісукні з відвертим декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч у яскравому луці сходила на побачення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання