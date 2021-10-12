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"Холостячка-2": хто залишить проєкт у новому випуску

"Холостячка-2": хто залишить проєкт у новому випуску

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

Голосуємо за чоловіка, якого у новому випуску, на вашу думку, Злата Огнєвіч відправить додому.

Цієї п'ятниці, 15 жовтня, в ефір вийде п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". За серце головної героїні – Злати Огнєвіч, бореться 10 чоловіків. Ось ці учасники:

Роман Васильєв / © Instagram Холостяк СТБ
Роман Васильєв / Instagram Холостяк СТБ
Максим Тарапата / © Instagram Холостяк СТБ
Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ
Роман Свечкоренко / © Instagram Холостяк СТБ
Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ
Андрій Хветкевич / © Instagram Холостяк СТБ
Андрій Хветкевич / Instagram Холостяк СТБ
Вінченцо Дулепа / © Instagram Холостяк СТБ
Вінченцо Дулепа / Instagram Холостяк СТБ
Дмитро Шевченко / © Instagram Холостяк СТБ
Дмитро Шевченко / Instagram Холостяк СТБ
Влад Ясько / © Instagram Холостяк СТБ
Влад Ясько / Instagram Холостяк СТБ
Олександр Борзенко / © Instagram Холостяк СТБ
Олександр Борзенко / Instagram Холостяк СТБ
Олег Плахотнюк / © Instagram Холостяк СТБ
Олег Плахотнюк / Instagram Холостяк СТБ
Андрій Задворний / © Instagram Холостяк СТБ
Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Пропонуємо вам проголосувати за того чоловіка, який, на вашу думку, залишить проєкт у п'ятому випуску.

© Instagram Холостяк СТБ
Instagram Холостяк СТБ

Нагадаємо, смілива Огнєвіч знялася у пікантній фотосесії, в якій вона позувала без бюстгальтера. Світлини співачка показала у соцмережі.

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