"Холостячка-2": кого обере Злата Огнєвіч у фіналі шоу

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Вже завтра, 3 грудня, відбудеться фінал романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Його головна героїня – Злата Огнєвіч – зробить свій вибір. Шанувальники проєкту у передчутті.
У фіналі за серце співачки боротимуться троє чоловіків – Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко. До речі, Роман минулого випуску несподівано повернувся у шоу та автоматично потрапив до фіналу.
Нагадаємо, минулого одинадцятого випуску Злата попрощалася з Максимом Тарапатою. Це шокувало багатьох шанувальників шоу, адже Максима вважали фаворитом. Але, як бачимо, серцю не накажеш. Огнєвіч зізналася, що не зможе Тарапаті відповісти взаємністю.
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