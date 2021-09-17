"Холостячка-2": Огнєвіч у перламутровому міні, Мішина у сукні з торочкою

Зіркові красуні продемонстрували ефектні луки на токшоу.

Напередодні прем'єри 2-го сезону шоу "Холостячка" його головна героїня Злата Огнєвіч опублікувала фото, зроблене під час знімань першого випуску шоу "Як вийти заміж". На ньому також була присутня головна героїня 1-го сезону "Холостячки" — Ксенія Мішина. На знімку дівчата зображені разом.

На ефір Злата одягла перламутрову мінісукню з високою горловиною. Волосся їй накрутили у кучері і зібрали в хвіст на маківці. Ніжний макіяж доповнив аутфіт зірки.

Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина / Instagram Злати Огнєвіч

Ксенія обрала чорну коротку сукню з торочкою від плечей. Акторці зробили гладкий "кінський хвіст" і макіяж з акцентом на очах.

"Головна романтична прем'єра осені- 2-й сезон реаліті #холостячки відбудеться 17 вересня о 19:00 на @stbua!

Ми з @misha.k.ua стали героїнями 1-го випуску токшоу #ЯкВийтиЗаміж, після якого вийде ексклюзивний сюжет про мою першу вечірку з гарячими подробицями і учасниками проєкту — прекрасними чоловіками!"- написала під фото Огневич.

До слова, зараз в ефірі СТБ триває прем'єра шоу "Холостячка-2".

Ефектні образи Ксенії Мішиної (20 фото)

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