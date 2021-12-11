"Холостячка-2": під час постшоу обранець Злати Огнєвіч несподівано залишив студію

Переможець проєкту Андрій Задворний шокував усіх своєю поведінкою.

Відбулося постшоу "Життя після проєкту", під час якого стало відомо про долю стосунків головної героїні проєкту "Холостячка" Злати Огнєвіч та її обранця Андрія Задворного. Виявилось, що вони не разом. Андрій зрозумів, що почуття до Злати у нього минули, і він її покинув через півтора місяці після завершення проєкту.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний/Скрин відео

На постшоу розбирали стосунки Злати та її обранця Андрія. Коли гості студії дивилися епізоди з шоу з їхніми коментарями, то Андрій несподівано для всіх встав, попрощався і залишив студію.

Перед цим психолог проєкту сказав: "Не можуть без причини закінчитися почуття, крім одного випадку. Шерон Стоун якось сказала: "Що, якщо жінки імітують оргазм, то чоловіки імітують навіть стосунки". Це якраз той випадок, коли учасник імітував стосунки. В принципі цих стосунків ніколи і не було".

На це Задворний різко відреагував.

"Моя відповідальність особисто перед Златою, яку я на себе взяв, це моя відповідальність і я за неї відповідаю. Загалом я думаю, що далі ви цілком упораєтеся без мене. Якщо можна, я вас залишу. Дякую. До побачення!" — Сказав Андрій і пішов.

Всі в студії були здивовані. Ніхто не розумів, чому Задворний так вчинив.

Григорій Решетник побіг за Андрієм. Ведучий наздогнав чоловіка на вулиці і пояснив йому, що не можна так тікати від своїх проблем, потрібно пояснити свою думку.

Задворний вирішив повернутись і вибачитися перед Огнєвіч.

"Я вирішив повернутися, бо чудово розумію, як тобі. Як тобі це все вивозити, я не знаю. Мені важко зараз, і мені було нелегко тоді. Я не хотів тобі робити боляче, не хотів розбивати твоє серце, але я це зробив, так. Я абсолютно не пишаюся цим. Я рідко говорю про якісь події у своєму житті в минулому, але, можливо, я щось зробив би по-іншому. Я не знаю, як правильно розбити серце, щоб це було не боляче, я не вмію, мене цього не вчили. Тому я тоді прийшов до тебе і сказав, що сказав. Я не тягнув з цим. Мені боляче від того, що тобі боляче, віриш ти в це чи ні. Пробач мені, будь ласка! Пробач!" – сказав Андрій зі сльозами на очах.

Скрин відео

Співачка йому відповіла, що поки що вона не може його пробачити. Потрібен час.

Скрин відео

"Зараз моя рана дуже свіжа, але я розумію, що колись мені потрібно буде тебе пробачити. Я не хочу, щоб ця отрута по мені розливалася. Я буду над цим працювати. Я хочу, щоб було щиро те, що я тебе пробачаю - не на камеру зараз, не для тебе, щоб потішити твоє его. Зараз я не готова. Дякую, що повернувся. Для мене це дуже важливо", — сказала Злата.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Нагадаємо, під час постшоу Огнєвіч розповіла, як вона відреагувала на те, що Задворний зізнався, що її не кохає.

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