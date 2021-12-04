"Холостячка-2": що відомо про переможця шоу - Андрія Задворного

Злата Огнєвіч обрала у фіналі проєкту Андрія Задворного, якому зізналася у коханні. Цікаві факти з життя чоловіка читайте у нашому матеріалі.

3 грудня завершився другий сезон романтичного реалітішоу "Холостячка-2". У фіналі головна героїня – Злата Огнєвіч – обрала 32-річного підприємця Андрія Задворного, якому відповіла взаємністю і сказала "Так" на його пропозицію руки та серця.

Андрій Задворний і Злата Огнєвіч/Instagram

Що ж відомо про переможця шоу?

Біографія

Задворний народився в Латвії. Його батько – військовий, мати - музична керівниця у дитячому садку. Наразі батьки живуть у Світловодську Кіровоградськї області, де чоловік буває дуже рідко.

Закінчив музичну школу за класом акордеону. Навчався в університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, після закінчення якого переїхав жити до Києва.

Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Особисте життя

Андрій був одружений. У цьому шлюбі у них народилася донька Кіра, якій зараз 6 років. З колишньою дружиною Задворний розлучився, коли дитині було півтора роки. Вони зрозуміли, що абсолютно різні, тому вирішили розійтися. Андрій з ексдружиною залишилися у хороших стосунках. Він часто бачиться з донькою. Його колишня дружина вийшла вдруге заміж і чекає на дитину.

Після розлучення чоловік ще мав серйозні стосунки. Він зустрічався з дівчиною два роки, яка йому зрадила і зізналася в цьому. Пробачити їй Андрій не зміг. Вони розійшлися. Колишня дівчина привласнила собі їхній спільний бізнес.

Робота

За професією Задворний юрист, але по спеціальності він не працює. Чоловік має власний бізнес з виробництва дерев’яних іграшок для дітей від року до 10, на який його надихнула донька. Іграшки він продає в Україні і у найближчих країнах, має за мету вийти на ринки Європи, США і Канади.

Бізнес Андрія розпочався з того, що він придбав два верстати і перейшов працювати до цеху. У компанії він займається управлінням.

Андрій Задворний/Instagram

До речі, на першому побаченні зі Златою Андрій подарував їй дерев'яний будинок її мрії, який зробив сам.

Крім того, Задворний пробує себе і в інших напрямках бізнесу: пошиття сумок, магазин одягу, інфобізнес, зазначено під фото чоловіка на офіційній сторінці шоу "Холостячка" в Instagram.

Захоплення

Андрій обожнює екстрим та різні активності. Він захоплюється парапланеризмом, малою авіацією, дайвінгом, баскетболом і тайським боксом. Любить подорожувати.

Нагадаємо, на своїй сторінці в Instagram Загородний показав фото з фінальної церемонії та прокоментував свою перемогу в проєкті.

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