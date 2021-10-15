"Холостячка-2": стало відомо, хто залишив проєкт

Злата Огнєвіч попрощалася із керівником патрульної поліції міста Кременчука.
Відбувся п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостячка-2". Шоу залишив один учасник.
Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – відправила додому 29-річного керівника патрульної поліції міста Кременчука - Олександра Борзенка, який називає себе "плюшевим термінатором".
У чоловіка дуже важлива і стресова робота, якій він присвячує значну частину свого життя. Він навіть поставив організаторам проєкту ультиматум: або вони йому видають телефон (щоб він міг вирішувати робочі питання під час проєкту), або він залишає шоу. Тож саме через артистка з ним попрощалася.
"Я бачу твою пристрасть до роботи. І я ніколи не попросила б тебе пожертвувати нею заради мене. Тому я тебе відпускаю", - сказала Злата Олександру.
У коментарі для шоу артистка розповіла, що у них все дуже красиво розвивалося.
"У мене з Сашком було найбільше побачень, прекрасного спілкування. Сталося те, чого я боялася. Я побачила зміни, Саша змінився на обличчі, я відчула холод і зрозуміла, що я сумую за тим Сашою, який був до конфлікту: м'яким, ніжним, дбайливим і чуйним", - зізналася зірка.
Борзенко, своєю чергою, так прокоментував свій вихід з проєкту: "Я відчув розчарування. Дуже шкода, що все так вийшло".
До речі, саме з Сашею у Злати було побачення цього випуску на острові Кіпр, де вони чудово провели разом час.
У проєкті залишилися боротися за серце Огнєвіч 9 учасників:
Нагадаємо, у нинішньому випуску "Холостячка-2" відбувся перший офіційний поцілунок Огнєвіч з одним із учасників проєкту. Щасливчиком став Дмитро Шевченко зі Львова.
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