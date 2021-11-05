"Холостячка-2": стало відомо, хто залишив проєкт

Злата Огнєвіч попрощалася ще з одним чоловіком.
Відбувся восьмий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". Шоу залишив один учасник.
Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – попрощалася з Олегом Плахотнюком із Хмельницького.
"Останніми днями ти активно проявлявся як чоловік. І, знаєш, я зрозуміла, що не готова бути твоєю жінкою", - сказала Злата Олегу.
"Чому?" - запитав він.
"Я так відчуваю. І щиро тобі говорю про це. Вибач! У мене немає для тебе троянди", - додала артистка.
"Я розумію, його потрібно відпустити. Мені не хочеться йому робити боляче і залучати у стосунки, в яких від мене не буде віддачі", - сказала співачка поза кадром.
"Прикро, тому що почуття зароджувалися. Я відчував, що людина стає мені ближчою і ближчою. Хотілося продовження, великої близькості. Я зараз просто спустошений", - сказав Плахотнюк після церемонії троянд.
У проєкті залишилося боротися за серце Злати четверо учасників.
Нагадаємо, у нинішньому випуску "Холостячка-2" Огнєвіч сходила на побачення з Андрієм Задворним, який її ніжно обмазав лікувальними грязями на водоймі-лимані.
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